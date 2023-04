Il presidente dell'Aser, Matteo Naccari

21 Apr 2023

Modena, Aser: «Nessuna azione legale per le presunte offese del medico Giovanardi»

Incontro chiarificatore tra il presidente del sindacato regionale e il professionista in merito alle dichiarazioni che quest'ultimo aveva reso durante una iniziativa pubblica e contestate dall'Assostampa.

Il presidente dell'Associazione stampa Emilia-Romagna, Matteo Naccari, ha avuto un confronto con il dottor Daniele Giovanardi in relazione alle dichiarazioni rese dal medico, durante un incontro a Modena, ritenute dall'Aser offensive verso la categoria dei giornalisti.



«Il medico – spiega il sindacato regionale in una nota – ha chiarito durante il confronto di non aver definito corrotti i giornalisti in relazione all'informazione sulla campagna vaccinale anti Covid e che le registrazioni lo provano. Pertanto, prendendo atto del chiarimento, l'Aser non procederà, come era stato precedentemente comunicato insieme con l'Associazione stampa modenese, ad azioni legali nei confronti di Giovanardi».