Verità e giustizia per Mario Paciolla

14 Apr 2023

Napoli, Fnsi e Sugc all'inaugurazione del murale di Jorit per Mario Paciolla al liceo Vittorini

Fra i presenti anche il presidente Di Trapani. «La ricerca di verità non è una questione della famiglia, ma è e deve essere una questione del Paese», il suo appello alle istituzioni e ai media.

«Ancora una volta insieme per la scorta mediatica a Napoli per reclamare verità e giustizia per Mario Paciolla. Vittorio di Trapani, presidente della Fnsi, Claudio Silvestri, segretario generale aggiunto della Fnsi, Fabrizio Cappella, segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania, Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo21, Désirée Klain, portavoce Articolo21 Campania, hanno ribadito il comune impegno in occasione dell'inaugurazione del murale dedicato a Mario sul muro del liceo Vittorini». Così il Sugc in una nota pubblicata venerdì 14 aprile 2023 anche sul proprio sito web.



«Il 16 maggio prossimo – prosegue il sindacato regionale – anche la comunità delle giornaliste e dei giornalisti sarà insieme al comitato giustizia per Mario Paciolla, davanti al tribunale di Roma, per ribadire la contrarietà all'ipotesi di archiviazione del processo sulla morte del cooperante napoletano. È necessario fare tutti gli sforzi possibili, istituzionali, politici e mediatici per ricercare e processare mandanti e autori della tragica esecuzione di Mario Paciolla».



Il presidente della Fnsi Di Trapani, durante il suo intervento in quello che è stato anche il suo liceo, ha lanciato un appello alle istituzioni e ai media: «La ricerca di verità per Mario Paciolla non è una questione della famiglia, né solo di Napoli, è e deve essere una questione del Paese».



«Questo murale è davvero molto bello e noi ci auguriamo che l'eco internazionale di Jorit possa aiutarci a superare i confini della Campania dove fino ad ora la vicenda di Mario resta relegata – ha commentato la madre di Mario Paciolla – Speriamo che si possa creare una memoria e una consapevolezza della figura di Mario. Questa scuola è uno dei luoghi in cui è diventato quello che è diventato, e per noi è un simbolo importante. Le istituzioni locali ci sono vicine e vediamo che c'è anche una parte della politica al nostro fianco. A piccoli passi, siamo certi che riusciremo in questo percorso difficile».



Alla presentazione con i genitori di Mario e con il collettivo "Giustizia per Mario Paciolla", tra gli altri, hanno partecipato lo stesso Jorit, la vicesindaca di Napoli, Laura Lieto; il dirigente scolastico del liceo Vittorini, Giuseppe Tranchini; l'ex presidente della Camera Roberto Fico, il giornalista sotto scorta ed ex parlamentare Sandro Ruotolo; il presidente di Gesco, Sergio D'Angelo; l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris; il consigliere metropolitano di Napoli con delega ai Giovani, Sergio Colella.