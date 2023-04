Molise, riaperte le edicole in 31 comuni (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

05 Apr 2023

Molise, riaperte le edicole in 31 Comuni

È partito il progetto "Una edicola in ogni comune", nato dall'incontro tra Assostampa Molise e il gruppo dell'imprenditore campano Vito Di Canto.

Il Molise inverte la rotta e diventa laboratorio nazionale per combattere la crisi dell'editoria. Una decina di anni fa in regione c'erano 350 edicole che nel tempo si sono più che dimezzate lasciando decine di piccoli Comuni senza giornali. Da qualche settimana però è partito il progetto "Una edicola in ogni comune" nato dall'incontro tra Assostampa Molise, il sindacato regionale dei giornalisti, e il gruppo dell'imprenditore campano Vito Di Canto che ha attivato una propria rete di distribuzione in Molise. I primi risultati dell'iniziativa sono stati presentati stamattina nel corso di una conferenza stampa al palazzo ex Gil di Campobasso.



I punti vendita più piccoli negli anni passati avevano chiuso i battenti per la crisi della carta stampata, ma anche perché il distributore che agiva in regime di monopolio aveva imposto loro un costo fisso che annullava spesso ogni possibile guadagno in luoghi dove si vendevano solo poche decine di copie. Ora con l'iniziativa avviata con il nuovo distributore, senza costi aggiuntivi per gli edicolanti, in poche settimane 31 punti vendita sono stati riaperti in altrettanti Comuni e così adesso sono più di 100 i Comuni molisani (su 136 totali) dove il servizio di vendita dei giornali è attivo.



L'obiettivo del progetto è quello di far arrivare i giornali in tutti i 136 Comuni della Regione. «Per il sindacato dei giornalisti - ha detto il presidente di Assostampa Giuseppe Di Pietro - questa è una battaglia di civiltà». (Ansa)