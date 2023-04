Un momento dell'incontro (Foto: toscana-notizie.it)

08 Apr 2023

Firenze, Fnsi e Ast: incontro con il governatore Giani su editoria e minacce ai giornalisti

A Palazzo Strozzi Sacrati, con il presidente nazionale Vittorio di Trapani e il presidente regionale del sindacato, Sandro Bennucci, anche Paola Fichera (giunta esecutiva), Franco Vannini (vicepresidente Assostampa), Franco Morabito (Ussi Toscana) e Giampaolo Marchini (Odg Toscana).

Incontro, a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, venerdì 7 aprile 2023, fra il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, accompagnato dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Una visita cordiale, per affrontare due temi soprattutto: l'attenzione da un lato, anche da parte delle istituzioni, alla situazione che sta vivendo l'editoria, all'importanza territoriale del servizio pubblico e alle crisi più delicate in corso (anche in Toscana), e dall'altro sulla sicurezza dei giornalisti.



Ragioni e preoccupazioni condivise dal presidente Giani, che ha garantito sostegno istituzionale. «La Toscana – ha detto – è sempre stata sensibile alle vicende che riguardano l'informazione, i giornalisti e l'editoria».



«Le intimidazioni di cui sono vittima i colleghi sono in crescita – ha ricordato il presidente del consiglio nazionale del sindacato, di Trapani – e quando non sono fisiche sono sempre di più le liti e le querele temerarie. Quanto all'editoria e all'informazione, abbiamo voluto rinnovare la necessità di un'attenzione sul tema: anche per le tante crisi in corso».



Di Trapani ha incontrato il presidente Giani accompagnato dal presidente dell'Assostampa Toscana Sandro Bennucci, dalla vicepresidente toscana e componente della giunta esecutiva nazionale Paola Fichera, dal vicepresidente del sindacato regionale Franco Vannini, da Franco Morabito, presidente del gruppo regionale dell'Ussi, l'Unione stampa sportiva italiana, e dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini.



(Da: www.assostampa.org)