A sinistra il segretario dell'Assostampa Fvg Alessandro Martegani, a destra il presidente Carlo Muscatello

04 Mag 2023

Friuli Venezia Giulia, il 14 e 15 maggio 2023 le elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Assostampa

Sarà possibile votare a Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Le liste dovranno essere consegnate entro le ore 12 del 6 maggio.

Sono state indette per domenica 14 e lunedì 15 maggio le elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Assostampa Fvg. Sarà possibile votare a Trieste (14 e 15 maggio dalle 10 alle 17 negli uffici Assostampa, Corso Italia 13), a Gorizia (solo il 15 maggio dalle 9 alle 16 nella Sala Dora Bassi del “Municipio 2”, via Garibaldi 7), a Udine (solo il 15 maggio dalle 9 alle 16 nella Sala Economia della CCIAA di Udine, piazza Venerio 7) e a Pordenone (solo il 15 maggio dalle 9 alle 16 presso l’Associazione ProPordenone, via Cossetti 20/A).



Le liste, sottoscritte da almeno 15 giornalisti per i professionali e almeno 3 per i collaboratori, in regola con le quote associative, dovranno essere consegnate in originale da uno dei firmatari al Comitato elettorale entro le ore 12 di sabato 6 maggio 2023.



Hanno diritto di voto gli iscritti all'Assostampa Fvg in regola con le quote associative con 181 giorni di anzianità d’iscrizione, ovvero iscritti prima del 14 novembre 2022.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sulle elezioni sono disponibili sul sito web dell’Assostampa Fvg.