30 Ott 2024

Askanews, il Cdr: «No a nuovi sacrifici dei giornalisti»

I rappresentanti sindacali: «Grande preoccupazione per le rinnovate ingiustificate richieste economiche avanzate dall’azienda nei confronti della redazione. Per questo chiediamo al Sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini un incontro».

«Il Cdr di Askanews esprime grande preoccupazione per le rinnovate ingiustificate richieste economiche, che rischiano di minare la qualità del prodotto giornalistico, avanzate dall’azienda nei confronti della redazione. Per questo chiede al Sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini un incontro, in modo da potergli rappresentare compiutamente la situazione, i sacrifici che i giornalisti di Askanews hanno già sopportato per garantire la sopravvivenza dell’azienda e il silenzio del management sulle prospettive di sviluppo». Lo si legge in un comunicato diffuso mercoledì 30 ottobre 2024 dai rappresentanti sindacali dell’agenzia.



«Il 18 ottobre scorso – ricorda il Cdr - i giornalisti di Askanews hanno scioperato proprio per respingere la richiesta aziendale di taglio del costo del lavoro giornalistico, l’ennesima richiesta di denaro a fondo perduto a una redazione che da quasi 12 anni non vede uno stipendio intero e negli ultimi quattro anni di concordato ha evitato il fallimento dell’azienda sopportandone quasi interamente l’onere finanziario».