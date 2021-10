Le forze dell'ordine sotto la sede della Cgil (Foto: @cgilnazionale)

09 Ott 2021

Assalto alla sede della Cgil, la solidarietà della Fnsi. Lorusso: «Attacchi vili e infami di squadristi e negazionisti»

Per il segretario generale del sindacato dei giornalisti «è necessario fare fronte comune contro chi attenta ai valori della convivenza civile e della Costituzione. Nessuna tolleranza è possibile – rileva – di fronte ad azioni di chiaro stampo fascista».

«La Federazione nazionale della Stampa italiana è vicina alla Cgil, vittima di attacchi vili e infami di squadristi e negazionisti. È necessario fare fronte comune contro chi attenta ai valori della convivenza civile e della Costituzione». Questa la reazione del segretario della Fnsi, Raffaele Lorusso, all'assalto alla sede della Cgil durante la manifestazione dei no green pass a Roma.



«L'auspicio – rileva Lorusso – è che le autorità preposte possano identificare al più presto esecutori e mandanti e procedere secondo quanto previsto dalle leggi. Nessuna tolleranza è possibile di fronte ad azioni di chiaro stampo fascista».



Alla Cgil anche la solidarietà dell'esecutivo dell'Usigrai e del coordinamento dei Comitati di redazione delle Tgr Rai. «Le immagini dell'assalto alla sede della Cgil – si legge in un comunicato – mettono i brividi. Sono scene che portano alla memoria gli anni terribili del fascismo e le devastazioni delle Camere del lavoro avvenute esattamente 100 anni fa, nella primavera del 1921. Non è accettabile che in un Paese democratico possano avvenire fatti del genere, tutto questo non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare».