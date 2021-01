Internazionale | 04 Gen 2021 CONDIVIDI:

Assange, Londra nega l'estradizione negli Usa. Fnsi: «Vittoria per la libertà di informazione»

Per il segretario Lorusso e il presidente Giulietti «sarà il caso di non dimenticare che chi ha rivelato al mondo il contenuto di dossier falsificati per provocare guerre, terrore, invasioni militari è ancora costretto a vivere recluso, mentre i falsificatori non hanno mai dovuto rispondere delle loro azioni di fronte a nessun tribunale».

Una manifestazione per Julian Assange a New York (Foto: Ansa - maggio 2020)

«Il tribunale di Londra ha negato l'estradizione verso gli Stati Uniti di Julian Assange. Si tratta di una vittoria per chiunque, nel mondo, abbia sottoscritto gli appelli per la sua liberazione. La sua estradizione sarebbe stato un duro colpo per la libertà di informazione, ma anche per coloro che hanno finto di non vedere e di non sapere». Lo affermano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana.

«Sarà il caso – aggiungono – di non dimenticare che chi ha rivelato al mondo il contenuto di dossier falsificati al solo fine di provocare guerre, terrore, invasioni militari è ancora costretto a vivere recluso, mentre i falsificatori non hanno mai dovuto rispondere delle loro azioni di fronte a nessun tribunale, neppure a quelli internazionali».