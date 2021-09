'Minacce al giornalismo', venerdì 17 settembre ore 15.30 (Foto: cortiledifrancesco.it)

15 Set 2021

Assisi, torna il 'Cortile di Francesco'. Il 17 settembre incontro con Giuseppe Giulietti e Nello Scavo

Il presidente Fnsi e il giornalista di Avvenire discuteranno di 'Minacce al giornalismo' con Corinne Vella, sorella di Daphne Caruana Galizia, in collegamento da remoto. Appuntamento alle 15.30 anche online.

Torna al Sacro Convento di Assisi il 'Cortile di Francesco'. La manifestazione, giunta alla settima edizione, si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 settembre. In calendario oltre 70 relatori, due concerti e 22 tra conferenze, dibattiti e lectio magistralis dedicati al tema di quest'anno: la "Speranza".



«E non manca ciò che sta più a cuore al mondo francescano: le testimonianze dei poveri cristi che da questa speranza vengono trafitti. Una cosa è certa abbiamo bisogno di fiducia, non vogliamo spegnere la luce della speranza», il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi.



Fra i panel anche un approfondimento dedicato al tema delle "Minacce al giornalismo", in programma venerdì 17 settembre alle 15.30. Il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, discuterà con il giornalista di Avvenire Nello Scavo e, in collegamento, con Corinne Vella, sorella di Daphne Caruana, dello stato di salute della libertà di stampa in Italia e in Europa, anche alla luce dei troppi casi di "molestie" a chi lavora al servizio dei cittadini e del loro diritto ad essere informati.



Al centro della manifestazione anche un focus sull'Afghanistan e tre momenti serali: venerdì 17 l'omaggio a Gino Strada con il racconto della figlia Cecilia; sabato 18 il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato e domenica 19 l'evento speciale "Passione e Speranza" con la lectio magistralis di Massimo Cacciari e il concerto della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco Assisi.



In base alle norme anti-Covid, sarà possibile partecipare solo in possesso del green pass. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta e on demand sul sito www.cortiledifrancesco.it e sulle piattaforme digitali (social network e YouTube).