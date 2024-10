Il consiglio direttivo dell'Ast (Foto: da Facebook @assostampatoscana)

31 Ott 2024

Associazione Stampa Toscana: «Successo del referendum per le modifiche statutarie»

Hanno partecipato al voto 485 giornalisti iscritti all'Assostampa: 464 si sono espressi a favore dei cambiamenti e 21 contro.

«Si è concluso con una massiccia adesione il referendum sulle modifiche statutarie dell'Associazione Stampa Toscana. Come certificato dalla Commissione, guidata dal presidente Franco Morabito e composta anche dal collega Simone Spadaro, hanno partecipato al voto 485 giornalisti iscritti all'Ast: 464 a favore delle modifiche e 21 contrari». Lo rende noto il sindacato regionale in un comunicato pubblicato sul suo sito web giovedì 31 ottobre 2024.



L’Ast prosegue: «Verbale della commissione e modifiche sono state inviate alla Federazione nazionale della Stampa che le sottoporrà all'approvazione del Consiglio Nazionale convocato per il 28 novembre 2024. Sarà l'ultimo passaggio dopo il voto unanime del Consiglio Direttivo Ast e dell'assemblea dei soci del 24 settembre».



L’Assostampa specifica che sono state «otto le modifiche sottoposte al referendum, fra le quali spicca la possibilità di iscrivere al sindacato, in un elenco speciale, temporaneamente e attraverso un contributo simbolico, quei colleghi che collaborano attivamente a testate giornalistiche ma che non sono ancora iscritti all'Ordine. Gli "invisibili" della professione. Ast garantirà loro la tutela sindacale attraverso i propri consulenti».



Il sindacato regionale conclude: «È una innovazione, o forse una piccola rivoluzione, al passo con i tempi: obbligata dall'impiego sempre più massiccio di questi collaboratori a fronte di redazioni svuotate dai prepensionamenti che hanno permesso agli editori di tagliare i costi».