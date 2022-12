Assostampa Basilicata, il 16 dicembre assemblea generale con Lorusso e Giulietti

15 Dic 2022

All'ordine del giorno, fra l'altro, la relazione di politica sindacale del presidente Angelo Oliveto, la discussione sui bilanci, le relazioni sull'attività delle consulte regionali di Casagit e Inpgi. Appuntamento nella sala del Consiglio della Provincia di Potenza.

Si terrà venerdì 16 dicembre 2022, a Potenza, l'Assemblea Generale degli iscritti all'Associazione della Stampa di Basilicata, in prima convocazione alle 14.30 ed in seconda alle 15.30.



L'Assemblea, che si svolgerà nella sala del Consiglio della Provincia di Potenza, in piazza Mario Pagano a Potenza, sarà chiamata a discutere la relazione di politica sindacale del presidente Angelo Oliveto, i documenti contabili relativi al conto consuntivo 2021 e al bilancio preventivo per il 2022, oltre alle relazioni sull'attività delle consulte regionali della Casagit e dell'Inpgi.



Ai lavori parteciperanno il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Raffaele Lorusso e il presidente Giuseppe Giulietti.