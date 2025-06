Assostampa Basilicata, il 21 giugno l’assemblea generale degli iscritti

18 Giu 2025

All’appuntamento, in programma a Miglionico in provincia di Matera, parteciperanno il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, e il segretario generale aggiunto, Matteo Naccari.

«Si terrà sabato 21 giugno 2025, alle ore 15, presso il Castello del Malconsiglio in Piazza Castello, a Miglionico (Matera), l’assemblea generale degli iscritti all’Associazione della Stampa di Basilicata». Lo rende noto in un comunicato il sindacato regionale.



«L’assemblea – prosegue l’Assostampa - sarà chiamata a discutere la relazione di politica sindacale del presidente Angelo Oliveto, i documenti contabili relativi al conto consuntivo 2024 e al bilancio preventivo per il 2025, oltre alle relazioni sull’attività delle consulte regionali della Casagit e dell’Inpgi».



L’Associazione della Stampa di Basilicata conclude annunciando che «ai lavori parteciperanno il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Vittorio di Trapani, e il segretario generale aggiunto della Fnsi, Matteo Naccari». (anc)