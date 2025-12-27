Assostampa Trapani: «Editore assente, Telesud verso la liquidazione»

13 Gen 2026

Il sindacato provinciale: «I giornalisti dell’emittente, dal 13 dicembre in stato di agitazione, rientrati al lavoro insieme ai tecnici dopo le ferie forzate imposte dall’editore Antonini, hanno trovato la redazione con la luce staccata e nell’impossibilità di poter svolgere il loro lavoro».

«Oggi i giornalisti di Telesud, dal 13 dicembre in stato di agitazione, rientrati al lavoro insieme ai tecnici dopo le ferie forzate imposte dall’editore Antonini, hanno trovato la redazione con la luce staccata e nell’impossibilità di poter svolgere il loro lavoro. Assostampa Trapani, sindacato unitario dei giornalisti siciliani, cui è iscritta la maggioranza dei redattori, l’8 gennaio aveva chiesto via pec alla Direzione generale dell’emittente e all’Ispettorato territoriale del Lavoro “chiarimenti sui ritardi degli emolumenti e sul futuro dei lavoratori” e una richiesta di incontro da svolgersi prima del rientro dalle ferie, senza ottenere alcuna risposta. Riscontro invece ha dato l’Ispettorato, che sulla vicenda ha interessato il Centro per l’Impiego di Trapani, “per valutazioni proprie”. Per messaggio whatsapp è stato fatto sapere ai dipendenti che “è in fase di definizione la messa in liquidazione della società”». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Assostampa Sicilia martedì 13 gennaio 2026.



«Così scompare anche l’unica tv locale della città, un malinconico parallelismo con quanto sta accadendo anche nelle altre attività di Valerio Antonini, che ricordiamo, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Trapani», commenta il segretario provinciale di Assostampa Trapani Vito Orlando. La segreteria provinciale di Assostampa «resta vicina ai colleghi di Telesud per tutte le tutele del caso, anche legali, e questa vicenda sarà uno dei punti dell’ordine del giorno dell’assemblea provinciale del sindacato che si terrà sabato prossimo nelle sede sociale». (anc)