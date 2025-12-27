CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Assostampa Trapani: «Editore assente, Telesud verso la liquidazione»
Associazioni 13 Gen 2026

Assostampa Trapani: «Editore assente, Telesud verso la liquidazione»

Il sindacato provinciale: «I giornalisti dell’emittente, dal 13 dicembre in stato di agitazione, rientrati al lavoro insieme ai tecnici dopo le ferie forzate imposte dall’editore Antonini, hanno trovato la redazione con la luce staccata e nell’impossibilità di poter svolgere il loro lavoro».

«Oggi i giornalisti di Telesud, dal 13 dicembre in stato di agitazione, rientrati al lavoro insieme ai tecnici dopo le ferie forzate imposte dall’editore Antonini, hanno trovato la redazione con la luce staccata e nell’impossibilità di poter svolgere il loro lavoro. Assostampa Trapani, sindacato unitario dei giornalisti siciliani, cui è iscritta la maggioranza dei redattori, l’8 gennaio aveva chiesto via pec alla Direzione generale dell’emittente e all’Ispettorato territoriale del Lavoro “chiarimenti sui ritardi degli emolumenti e sul futuro dei lavoratori” e una richiesta di incontro da svolgersi prima del rientro dalle ferie, senza ottenere alcuna risposta. Riscontro invece ha dato l’Ispettorato, che sulla vicenda ha interessato il Centro per l’Impiego di Trapani, “per valutazioni proprie”. Per messaggio whatsapp è stato fatto sapere ai dipendenti che “è in fase di definizione la messa in liquidazione della società”». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Assostampa Sicilia martedì 13 gennaio 2026.

«Così scompare anche l’unica tv locale della città, un malinconico parallelismo con quanto sta accadendo anche nelle altre attività di Valerio Antonini, che ricordiamo, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Trapani», commenta il segretario provinciale di Assostampa Trapani Vito Orlando. La segreteria provinciale di Assostampa «resta vicina ai colleghi di Telesud per tutte le tutele del caso, anche legali, e questa vicenda sarà uno dei punti dell’ordine del giorno dell’assemblea provinciale del sindacato che si terrà sabato prossimo nelle sede sociale». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
12 Gen 2026
Sga: «Irregolare il bando dell'Ente Parco Gran Sasso Laga. Per mansioni da ufficio stampa non prevede iscrizione all'Odg»
Associazioni
10 Gen 2026
Catania, Schifani in visita a Sant'Egidio. Protesta Assostampa Sicilia: «Giornalisti esclusi»
Associazioni
03 Gen 2026
Napoli, rubati 6 computer nella redazione di Repubblica: la solidarietà del Sugc ai colleghi
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario08 Gen 2026
Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
Formazione05 Gen 2026
Il ruolo dei media nell'educazione finanziaria: corso di formazione il 12 febbraio
Anniversario05 Gen 2026
42 anni fa l'omicidio Fava, Assostampa Sicilia: «Un giornalista che resta di esempio per le nuove generazioni»
Lutto02 Gen 2026
Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia
Formazione27 Dic 2025
'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits