Il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

13 Giu 2025

Ast, assegnata ‘Pergamena al merito’ a Luca Tescaroli

Il procuratore della Repubblica di Prato premiato «quale segno di riconoscimento in nome della libertà di stampa». La consegna avverrà il 7 luglio 2025 nel corso dell’assemblea del sindacato regionale.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, «cogliendo anche le indicazioni dei cronisti di nera e giudiziaria, hanno deciso di assegnare una 'Pergamena al merito' al procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, che ha pienamente, e tempestivamente rispettato la legge e il diritto dei cittadini ad essere informati nella situazione di vera emergenza criminalità che in questi mesi ha avvolto in maniera preoccupante la provincia pratese e larga parte della Toscana».



La consegna avverrà il 7 luglio, alle ore 9, durante l'assemblea Ast che si svolgerà nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della giunta regionale della Toscana.



La motivazione fra l'altro recita: «Dall'esplosione di Calenzano alle ragazze uccise e al giardino degli orrori; dalla guerra delle grucce alla lotta per il controllo della prostituzione; dalle aggressioni a coltellate in piazza alle inchieste sui clamorosi casi di evasione fiscale; il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, ha sempre fornito puntualmente le notizie, a qualsiasi ora, rispettando, contemporaneamente, sia la legge che il diritto dei cittadini ad essere informati».



«Per questo - conclude la motivazione - l'Associazione Stampa Toscana, anche a nome di tutti i cronisti, assegna la 'Pergamena al merito' quale segno di riconoscimento in nome della libertà di stampa». (Ansa, 13 giugno 2025)