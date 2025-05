Palazzo Cesaroni, sede della Regione Umbria (Foto: Regione Umbria - commons.wikimedia.org)

26 Mag 2025

Asu: «La Regione Umbria minaccia querele. Ribadiamo che esistono libertà di stampa e diritto di replica»

Il sindacato regionale ha preso posizione in seguito alla nota diramata dall'Avvocatura della Regione Umbria sulla questione dei conti della sanità ed in particolare della diatriba sul payback dispositivi sanitari.

«In relazione alla presa di posizione della Regione su presunte informazioni fuorvianti con minacce di adire le vie legali e richieste di risarcimento danni in merito alla questione sanità “anche pubblicate”, Assostampa Umbra ribadisce i principi costituzionali della libertà di stampa e ricorda che le normative che regolano la stampa in Italia prevedono espressamente il diritto di replica». Lo si legge in un comunicato diffuso dall’Asu sabato 24 maggio 2025, in risposta a una nota diramata dall'Avvocatura della Regione Umbria sulla questione dei conti della sanità ed in particolare della diatriba sul payback dispositivi sanitari.



Il sindacato regionale conclude ribadendo «altresì il valore dell’informazione giornalistica come servizio essenziale anche in rapporto al diritto del cittadino ad essere correttamente informato e sottolinea il rispetto da parte dei colleghi dei principi etico-deontologici che regolano la professione». (anc)