Internazionale | 21 Ago 2020

Bielorussia, Fnsi e Usigrai: «Grave l'espulsione delle inviate Rai»

Dopo il caso delle giornaliste Maria Gianniti del Tg1 e Emma Farnè di Rainews 24, il sindacato chiede «al governo e alla Ue di intervenire affinché nel Paese alle porte dell'Europa vengano ripristinate le condizioni per poter esercitare il diritto-dovere all'informazione».

L'inviata di Rainews24, Emma Farnè, all'aeroporto internazionale di Minsk

«L'espulsione delle inviate della Rai Maria Gianniti, del Tg1, e Emma Farnè, di Rainews 24, e di altre testate internazionali dalla Bielorussia segnala la gravità della situazione che si sta determinando alle porte dell'Europa dopo le recenti elezioni il cui esito non è riconosciuto dalle istituzioni europee». Lo affermano, in una nota congiunta, Usigrai e Fnsi che ritengono «come sempre inaccettabile ogni bavaglio che il potere tenta di mettere al diritto dei cittadini di essere informati» e chiedono «al governo e all'Unione Europea di intervenire con determinazione affinché vengano ripristinate le condizioni per poter esercitare quel diritto-dovere all'informazione che a nostro avviso – concludono – rientra tra i capitoli fondamentali delle relazioni internazionali delle nostre istituzioni e della libertà dei cittadini».