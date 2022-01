Bilancio Rai, Macheda: «Il vertice aziendale deve rifare i conti»

15 Gen 2022

Bilancio Rai, Macheda: «Il vertice aziendale deve rifare i conti»

«Non basta pareggiare i bilanci, bisogna avere anche i progetti», rileva il segretario dell'Usigrai. «I nodi stanno venendo al pettine - incalza - se tre su sette componenti del Cda votano contro i piani proposti dall'Ad, che ottiene la maggioranza solo grazie al suo voto».

«Il vertice Rai deve rifare i conti. Non basta pareggiare i bilanci, bisogna avere anche i progetti e questo vertice non ha ancora presentato un piano industriale, dove tagli di budget e investimenti trovino rappresentazione, in un quadro di sviluppo dell'azienda, in linea con le previsioni del contratto di servizio». Lo afferma, in una nota, il segretario dell'Usigrai, Daniele Macheda.



«Evidentemente - incalza - i nodi stanno venendo al pettine se tre su sette componenti del Consiglio di amministrazione della Rai votano contro i piani proposti dall'Ad, che ottiene la maggioranza solo grazie al suo voto. Non è più tempo di annunci ad effetto e sterili contrapposizioni. Il futuro della Rai passa dal dialogo e dal confronto con le parti sociali e con il Paese. Il servizio pubblico è un bene comune e non può essere ostaggio di dinamiche che declinano ai personalismi».