02 Feb 2026

Bolzano, due concorsi per giornalisti per l’ufficio stampa della Provincia. Candidature entro il 6 febbraio

Sono disponibili in totale tre posti. È richiesto «il possesso dei requisiti di accesso previsti nei bandi, tra cui l’iscrizione all’albo professionale, un titolo di studio adeguato e la relativa certificazione di bilinguismo».

«L'Amministrazione provinciale ha indetto due concorsi per giornalisti della Pubblica amministrazione. I posti sono assegnati all'Agenzia di stampa e comunicazione con sede a Bolzano. Sono disponibili in totale tre posti nella professione di “giornalista della pubblica amministrazione”: un posto a tempo pieno e uno a tempo parziale inquadrati alla qualifica funzionale VII o VII ter e un posto a tempo pieno alla IX qualifica funzionale». Lo si legge in una nota pubblicata sul portale della Provincia di Bolzano il 20 gennaio 2026.



Il comunicato prosegue: «È richiesto il possesso dei requisiti di accesso previsti nei bandi, tra cui l’iscrizione all’albo professionale, un titolo di studio adeguato e la relativa certificazione di bilinguismo. Le posizioni sono riservate al gruppo linguistico italiano e a quello ladino, ma la partecipazione al concorso è aperta a persone di tutti i gruppi linguistici. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 6 febbraio 2026». (anc)