Un momento dell'incontro

03 Mag 2022

Bolzano, il sindacato regionale dal presidente della Provincia autonoma Kompatscher

Il segretario Rocco Cerone e il vicesegretario Patrick Rina hanno espresso soddisfazione per le intese che hanno reso possibile l'approvazione del contratto del profilo del giornalista pubblico e invitato il governatore alle iniziative per il 50° anniversario del SJG.

Il Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige Journalisten Gewerkschaft ha incontrato martedì 3 maggio 2022 a Palazzo Widman il Landeshauptmann Arno Kompatscher. Lo afferma una nota del SJG.



Il segretario Rocco Cerone e il vicesegretario Patrick Rina hanno espresso soddisfazione per le intese di ottobre 2021 e marzo 2022 che hanno reso possibile l'approvazione del contratto del profilo del giornalista pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano prima in giunta poi in consiglio provinciale, favorendo la creazione di nuova occupazione giornalistica.



«Nell'occasione – informa il sindacato regionale – i rappresentanti dei giornalisti hanno invitato il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano a partecipare alla tavola rotonda per il 50° di fondazione del sindacato del Trentino Alto Adige dal titolo "Crisi dell'informazione al tempo delle fake news. Sviluppo e cambiamento della professione sempre più precarizzata. Difficoltà e compiti del lavoro giornalistico". Il cinquantesimo coincide con il mezzo secolo dello Statuto di Autonomia».



Il tema costituirà il prologo della manifestazione con un intervento dello storico e ricercatore dell'Eurac Hannes Obermair. All'incontro è prevista la partecipazione, inoltre, del segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, del professor Antonio Nicita della Sapienza di Roma; di Laura Silvia Battaglia, coordinatrice del Master di Giornalismo della Cattolica di Milano; di Luca Barbieri di Blum.vision e del professor Federico Boffa della LUB.



Il focus si svolgerà al NoiTechpark mercoledì 28 settembre alle 15 in collaborazione con la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano.