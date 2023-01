Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

09 Gen 2023

Brasile, Usigrai: «I vertici Rai spieghino il ritardo nel dar conto dell'assalto ai palazzi delle istituzioni»

La denuncia dei rappresentati dei giornalisti del servizio pubblico: «Quanto stava accadendo è andato in onda solo ben dopo che altre reti televisive nazionali avevano iniziato a informare in diretta sul tentativo di golpe inscenato dai sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro».

«La Rai spieghi le ragioni del ritardo nel dare conto ieri di quanto stava accadendo in Brasile, sui suoi canali televisivi». Lo chiede, in una nota, l'esecutivo Usigrai. «L'assalto dei manifestanti Bolsonaristi ai palazzi delle istituzioni – incalzano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – è andato in onda sugli schermi della Rai solo ben dopo che altre reti televisive nazionali avevano iniziato a informare in diretta sul tentativo di golpe inscenato dai sostenitori dell'ex presidente del Brasile».



L'Usigrai, «che da tempo chiede anche la riapertura di una sede di corrispondenza Rai dal sud America», invita i vertici aziendali «a chiarire perché con una rete Allnews e tre testate generaliste non si è riusciti ad informare tempestivamente i cittadini su quanto stava accadendo in Brasile. Particolarmente grave – concludono i giornalisti – che Rainews24, contrariamente a quanto accaduto in passato, abbia trasmesso un lungo speciale registrato e mai interrotto, neppure durante l'intervento del presidente Lula».