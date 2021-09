La sede dell'Assostampa Molise a Campobasso

29 Set 2021

Campobasso, vittoria legale per l'Assostampa Molise: «Riassunto un giornalista»

Ricorso chiuso con l'accettazione da parte di azienda e ricorrente della proposta conciliativa fatta dallo stesso giudice. Il collega, sostenuto dal sindacato regionale, era difeso dall'avvocato Bruno Del Vecchio.

Conclusione positiva per la vertenza di lavoro di un giornalista molisano, difeso dall'avvocato Bruno Del Vecchio, nei confronti di una testata nazionale. «Il ricorso – spiega una nota dell'Associazione regionale di Stampa – si è chiuso nelle primissime udienze, con l'accettazione delle parti, azienda e ricorrente, della proposta conciliativa fatta dallo stesso giudice. In sostanza, è stata riconosciuta la legittimità del giornalista ad essere assunto, come sostenuto dall'Assostampa che ha promosso la vertenza al fianco del collega».



La vicenda, commenta il sindacato regionale, «riafferma la centralità del sindacato molisano di categoria a tutela degli operatori dell'informazione. L'ennesima battaglia vinta dai dirigenti dell'Asm, che, assieme al legale, hanno fatto valere l'esperienza e la profonda conoscenza degli istituti contrattuali per affermare il diritto e le giuste istanze del giornalista».