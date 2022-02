Anna Meli (Foto: @cartadiroma)

16 Feb 2022

Carta di Roma, Anna Meli nuova vicepresidente

Lo ha deciso l'assemblea congressuale dell'associazione, che ha ringraziato per il lavoro svolto l'uscente Pietro Suber. Direttrice comunicazione di Cospe Onlus, impegnata in attività di ricerca e formazione su media e diversità, affiancherà il presidente Valerio Cataldi.

L'associazione Carta di Roma a undici anni dalla sua creazione elegge la nuova vicepresidente. È Anna Meli e affiancherà il presidente Valerio Cataldi. L'assemblea, che si è riunita nella sede romana dell'associazione Lunaria, ha ringraziato per il lavoro svolto l'uscente Pietro Suber, «che ha impresso uno importante slancio all'attività di formazione e progettualità di Carta di Roma e si è congratulato con la nuova vicepresidente», si legge sul sito web di Carta di Roma.



Meli, direttrice comunicazione di Cospe Onlus, ha svolto attività di ricerca, formazione su media e diversità per università, associazioni, ong italiane ed europee. È esperta in comunicazione interculturale, migrazioni e cooperazione internazionale ed è già stata promotrice e coordinatrice di Carta di Roma. «Ho seguito la nascita e la vita dell'associazione – ha dichiarato – e sono sempre stata convinta della sua importanza nel lavoro quotidiano e necessario su media, migrazioni e contrasto alle discriminazioni».



Per il presidente dell'associazione, Valerio Cataldi, «non è una candidatura fuori dal tempo, ma ben salda nel presente della vita associativa. Sei sempre stata presente nell'associazione – ha detto proclamando l'elezione nel corso dell'assemblea congressuale – e lo sei ancora».



Di Carta di Roma, nata per dare attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell'immigrazione, fanno parte: Federazione nazionale della Stampa italiana, Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Arci, A buon diritto, Acli, Amnesty International Italia, Associazione 21 luglio, Consiglio Italiano dei Rifugiati, Il Pettirosso, Asgi, Centro Astalli, Cestim, Cospe, Articolo 21, Redattore sociale, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Lunaria, Unhcr (invitato permanente), Unar (osservatore permanente), Oim (invitato permanente), Uisp, Usigrai.