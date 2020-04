Carta di Roma, arriva la sintesi delle linee guida in arabo, inglese e francese

Il documento disponibile online sul sito web dell'associazione. «Uno strumento per conoscere e raccontare le migrazioni in modo accurato e completo», spiegano i promotori dell'iniziativa.

Una sintesi dei quattro principi e del glossario relativo a migranti, rifugiati e richiedenti asilo, da oggi disponibile anche in arabo, inglese e francese, «nella convinzione che seguire fino in fondo queste quattro regole così semplici contribuirà a promuovere buone pratiche giornalistiche nel racconto delle migrazioni». L'associazione Carta di Roma spiega così il senso dell'iniziativa portata avanti con l'obiettivo che il rispetto di questi principi possa condurre a «un lento crollo dei pregiudizi, delle generalizzazioni e delle discriminazione sulla base dell'appartenenza nazionale, religiosa o di genere».



Solo qualche settimana fa, inoltre, l'associazione Carta di Roma e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM Italia), hanno stretto una collaborazione con giornalisti e professionisti della comunicazione di alcuni dei Paesi africani coinvolti con i flussi migratori verso l'Italia. Giornalisti dalla Costa d'Avorio, dalla Nigeria, dal Senegal e dalla Tunisia, hanno incontrato colleghi italiani per condividere esperienze, informazioni e suggestioni. «E soprattutto condividere idee e spunti per comprendere i paesi, i contesti e i cambiamenti dei flussi migratori», conclude l'associazione.



