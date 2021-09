Carta di Roma presenta 'Voci senza frontiere'

28 Set 2021

Carta di Roma presenta 'Voci senza frontiere'

Appuntamento il 29 settembre dalle 11 alle 12 nell'Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia, a Roma. Con Valerio Cataldi e Paola Barretta partecipano, fra gli altri, Giovanni Parapini (direttore Rai per il Sociale); Triantafillos Loukarelis (direttore Unar), Roberto Natale (giornalista, Rai per il Sociale).

Contribuire a comunicare l'esistenza di una società multiculturale – com'è già nei fatti – è l'obiettivo della presentazione di una guida "Voci senza Frontiere", un punto di partenza, uno stimolo alle redazioni attraverso la raccolta di 30 nomi di esperte/i nei settori suddivisi della ricerca, della professioni, della comunicazione e della società civile, organizzata dall'associazione Carta di Roma con il sostegno dell'8 per Mille della Federazione delle Chiese Evangeliche Valdesi.



«La nostra – spiegano i promotori – è una società multi-culturale ormai da molto tempo, le ultime Olimpiadi ce lo hanno dimostrato con grandissima chiarezza. È una società ricca di persone afro-discendenti, di persone nate e cresciute in Italia, di rappresentanti delle diaspore, di professioniste/i che hanno scelto l'Italia come Paese in cui vivere e lavorare. Persone che sono in grado di darci una lettura di temi, anche molto complessi del nostro mondo, competente e attenta. Auspichiamo che la proposta della Carta di Roma, realizzata con il supporto dell’8 per Mille della Federazione delle Chiese Evangeliche Valdesi, su ispirazione della Guida 100 Esperte (www.100esperte.it), possa diventare sempre di più uno strumento di lavoro, di uso quotidiano nelle redazioni».



A introdurre e presentare l'incontro "Voci senza frontiere" saranno Valerio Cataldi e Paola Barretta, presidente e coordinatrice dell'associazione Carta di Roma. Ne discutono: Giovanni Parapini (direttore Rai per il Sociale); Triantafillos Loukarelis (direttore Unar) e Roberto Natale (giornalista, Rai per il Sociale). Modera Veronica Fernandes (Giornalista, RaiNews24).



Per partecipare all'evento è necessario iscriversi inviando una mail a info@cartadiroma.org.