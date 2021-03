Casagit | 23 Mar 2021 CONDIVIDI:

Casagit, prorogata al 30 aprile la scadenza per presentare le richieste di rimborso del quarto trimestre 2020

La documentazione può essere consegnata presso gli uffici regionali o alla Direzione generale. Naturalmente è già possibile presentare anche le pratiche relative alle spese datate gennaio, febbraio e marzo (il cui termine ultimo rimane comunque fine giugno 2021).

A causa delle difficoltà di spostamento legate alla pandemia da Covid-19, per facilitare la consegna delle richieste di rimborso, sono stati prorogati fino a venerdì 30 aprile 2021 i termini di presentazione delle pratiche relative al quarto trimestre del 2020, inizialmente previsti per fine marzo. Si tratta quindi dei documenti giustificativi di spesa riferiti a prestazioni effettuate a ottobre, novembre e dicembre 2020.



La documentazione può essere presentata presso gli uffici regionali o alla Direzione generale. Per chi intendesse avvalersi dei servizi postali, si consiglia di inviare la documentazione almeno una settimana prima della scadenza. Naturalmente è già possibile presentare anche le richieste per le spese datate gennaio, febbraio e marzo (il cui termine ultimo rimane comunque fine giugno 2021).



Ricordiamo che è opportuno conservare gli originali per almeno 5 anni, nell'eventualità che l'Agenzia delle Entrate proceda a controlli sulle spese portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi. (Da Casagit.it)