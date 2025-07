Un momento dell'Assemblea del 2 luglio 2025

09 Lug 2025

Nuovi fiduciari: ecco i volti di Casagit Salute nelle regioni

Figure chiave all'interno della struttura della mutua, punto di contatto diretto con i soci, resteranno in carica quattro anni con il compito, fra le altre cose, di coordinare le attività delle consulte regionali, raccogliendo feedback e suggerimenti da trasmettere poi al Consiglio di amministrazione.

Al termine dell'Assemblea nazionale dei rappresentanti dei soci, riunita a Roma il 2 luglio 2025, il Consiglio di amministrazione di Casagit Salute ha nominato i nuovi fiduciari regionali, confermando le designazioni delle singole Consulte. Un ruolo, quello del fiduciario, che da sempre rafforza il legame tra la società di mutuo soccorso e le diverse realtà territoriali, con l'obiettivo di migliorare i servizi e rispondere con maggiore tempestività alle esigenze dei soci.



I nuovi fiduciari regionali sono:

Abruzzo: Lorenzo Dolce;

Basilicata: Grazia Maria Napoli;

Calabria: Santa Giannazzo (vicefiduciaria Gabriella D'Atri);

Campania: Enrico Scapaticci;

Emilia-Romagna: Marco Balestrazzi;

Friuli-Venezia Giulia: Gian Paolo Girelli (vicefiduciario Christian Seu);

Lazio: Giovanni Innamorati;

Liguria: Marco Fagandini (vicefiduciario Fabrizio Cerignale);

Lombardia: Francesco Cerisano;

Marche: Stefano Cesetti;

Molise: Mauro Carafa (vicefiduciario Pasquale Di Bello);

Piemonte: Carola Vai (vicefiduciaria Daniela Cotto);

Puglia: Giuseppe Ricco (vicefiduciario Marco Seclì);

Sardegna: Enrico Gaviano (vicefiduciario Chiara Zammitti);

Sicilia: Massimo Pullara;

Toscana: Giuseppe Miglino;

Trentino-Alto Adige: Peter Malfertheiner (vicefiduciaria Ulrike Huber);

Umbria: Giampietro Chiodini;

Valle d'Aosta: Fulvia Ferrero;

Veneto: Andrea Mason (vicefiduciario Mauro Pertile).



«I fiduciari - ha sottolineato il presidente di Casagit Salute Gianfranco Giuliani - sono punti di riferimento essenziali per i soci e i primi collaboratori del Cda per l'attuazione delle politiche mutualistiche negli ambiti locali. Grazie alla loro presenza sul territorio, coordinata a livello centrale dal consigliere di amministrazione Guido Filippi, sono in grado di raccogliere e rispondere alle necessità dei soci, favorendo l'ascolto e la partecipazione diretta».



I fiduciari regionali restano in carica per quattro anni e costituiscono dunque figure chiave all'interno della struttura di Casagit Salute. Oltre a essere un punto di contatto diretto tra i soci e la mutua, hanno il compito di coordinare le attività delle consulte regionali, raccogliendo feedback e suggerimenti che vengono poi trasmessi al Consiglio di amministrazione.



Con la nomina dei nuovi fiduciari regionali, Casagit Salute compie un passo significativo verso una governance più solida e inclusiva. La loro partecipazione attiva sarà fondamentale per garantire una gestione più trasparente e orientata ai bisogni concreti dei soci. (Di Giulia Alterini da casagitsalute.it)