Casagit Salute, al voto dal 4 all'8 giugno 2021 per il rinnovo degli organismi statutari

Le votazioni, a scrutinio segreto, si svolgeranno mediante voto elettronico. Sabato 5 giugno 2021 saranno inoltre allestite postazioni presso le Consulte regionali. Quando candidarsi, come votare e tutte le informazioni utili.

Casagit Salute, si vota dal 4 all'8 giugno 2021

Casagit Salute al rinnovo degli organismi statutari. «Le elezioni dei rappresentanti dei soci in Assemblea nazionale della Cassa sanitaria si terranno dal 4 all'8 giugno 2021, con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto elettronico. Sabato 5 giugno 2021 saranno inoltre allestite postazioni per il voto assistito presso le Consulte regionali. Le votazioni per l'elezione degli 80 rappresentanti dei soci ordinari e dei 2 rappresentanti dei soci ordinari convenzionati aderenti ai fondi sanitari integrativi ad adesione individuale e collettiva avranno luogo contestualmente», spiega la Mutua Casagit Salute.



Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i soci con un'anzianità di iscrizione di almeno 24 mesi al 31 dicembre 2020, che abbiano sanato eventuali morosità entro il 10 marzo 2021 e non risultino sospesi o cancellati al momento del voto. Fino al 7 aprile 2021 gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno pubblicati sul sito web nella sezione dedicata alle Elezioni 2021. Nel rispetto della normativa sulla privacy, ciascun socio Casagit potrà consultare soltanto l'elenco di appartenenza, inserendo codice fiscale e codice socio.



Le candidature vanno presentate entro il 20 aprile 2021 con due possibili diverse procedure: mediante pec all'indirizzo presidenza@pec.casagit.it o consegnando la dichiarazione di candidatura personalmente alla Consulta regionale della circoscrizione di appartenenza. Gli elenchi dei candidati saranno consultabili sul sito di Casagit, con accesso libero, a partire dal 22 aprile 2021.



A ciascun avente diritto sarà inviata in tempo utile la password per l'accesso al voto: sulla casella NewsAlert per i soci registrati, per posta agli altri. A partire dal 24 maggio sarà comunque attivo un call center che fornirà assistenza telefonica anche in caso di smarrimento della password.



Per votare sarà necessario collegarsi alla 'cabina elettorale' all'interno della sezione del sito web dedicata alle elezioni e inserire codice fiscale, password ricevuta e numero del cellulare. Su quest'ultimo arriverà un sms con un codice da inserire nella schermata entro 90 secondi. Una volta entrati nella cabina elettorale non sono previsti limiti di tempo, si consulterà la scheda elettorale di pertinenza, con il numero delle preferenze ammesse e i nomi dei candidati. Il sistema si bloccherà automaticamente al raggiungimento del numero massimo di preferenze esprimibili.



Informazioni e procedure che regolano l'esercizio del voto, liste elettorali, le modalità per candidarsi e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web di Casagit Salute.