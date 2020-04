Casagit | 10 Apr 2020 CONDIVIDI:

Casagit Salute, attivata la copertura per Covid-19 e prorogate le scadenze per pratiche e pagamenti

La nuova garanzia a tutela di tutti i soci e dei loro familiari, con un'indennità giornaliera di 50 euro (per 30 giorni) in caso di ricovero in strutture pubbliche, è valida dal 1° marzo al 31 dicembre 2020. Rinviati al 30 giugno i termini per la consegna delle pratiche del IV trimestre 2019 e al 31 maggio i versamenti.

Covid-19, le novità di Casagit Salute

Una copertura sanitaria in caso di ricovero per coronavirus. Più tempo per presentare le pratiche per ottenere i rimborsi delle spese effettuate da ottobre 2019 e un ulteriore slittamento dal 30 aprile al 31 maggio dei termini per i pagamenti dovuti dai soci a qualsiasi titolo. Una nuova piattaforma web partecipativa che si affianca ai canali di comunicazione istituzionali, con un sito in grado di interagire con assistite e assistiti. Sono le novità per gli iscritti varate dal Cda di Casagit Salute il 9 aprile 2020.



«L’emergenza Covid-19 – spiega la Cassa – è una prova che ovviamente nessuno si augurava e aspettava di dover affrontare in questo Paese. Per la Mutua Nazionale Casagit Salute, evoluzione della Cassa di Assistenza sanitaria dei Giornalisti italiani, è una sfida che impone di rilanciare la vicinanza alla nostra popolazione di assistiti».



Di seguito i dettagli delle nuove iniziative.



COPERTURA COVID-19

Per iscritte e iscritti che dovessero ammalarsi a seguito di un contagio con il nuovo Coronavirus, il Cda di Casagit Salute ha approvato all’unanimità una specifica copertura che si aggiunge a quelle tradizionali. Dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2020, quindi anche retroattivamente, è attiva la copertura Covid-19, che prevede la corresponsione di un'indennità di 50 euro al giorno, fino a un massimo di 30 giorni, a seguito di un ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento della malattia. Entro lo stesso limite di giorni l'attribuzione verrà corrisposta anche quando, secondo le prescrizioni mediche e dopo il ricovero, si rendesse necessaria una convalescenza o un periodo di isolamento domiciliare. La copertura Covid-19 vale per ogni iscritta o iscritto, compresi i famigliari e quanti abbiano aderito ai diversi profili di Casagit Salute. Agli assistiti verrà richiesta unicamente la documentazione ospedaliera.



PROROGA SCADENZA PRATICHE E PAGAMENTI

Per facilitare la consegna delle documentazioni per i rimborsi, il Cda ha deciso di prorogare al prossimo 30 giugno i termini di presentazione delle pratiche relative all'ultimo trimestre del 2019, quindi i documenti giustificativi di spesa riferiti a prestazioni effettuate tra ottobre e dicembre dello scorso anno. Analogamente vengono prorogati al 31 maggio tutti i pagamenti dovuti dai soci a qualsiasi titolo, ad esempio quelli dei soci volontari e quelli per tutti i famigliari.



SERVIZI E COMUNICAZIONE

Sono state ampliate le "vie di comunicazione" con gli assistiti, attivando il numero verde 800 548 831 con orari di risposta dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato, intensificato e ottimizzato anche il dialogo attraverso l’indirizzo e-mail assistenza@mail.casagit.it. «In questa fase di emergenza – aggiunge la Cassa – abbiamo deciso di accelerare anche l'uscita del prodotto editoriale Casagitplus: una piattaforma web partecipativa che si affianca ai canali di comunicazione istituzionali, con un sito in grado di interagire con assistite e assistiti. Uno strumento in più per valorizzare la rete solidale di servizi di welfare dedicati alla salute in modo coerente con i valori fondanti della Casagit di ieri e di oggi».



Tutte le informazioni utili, i recapiti da contattare e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito web della Casagit.