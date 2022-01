Casagit Salute, online la nuova area riservata per i soci (Foto: @CASAGIT)

12 Gen 2022

Casagit Salute, online la nuova area riservata per i soci

Aggiornate veste grafica e funzionalità «per offrire un'esperienza di navigazione più moderna, intuitiva e completa, con la possibilità di integrare le informazioni, completare le richieste di rimborso già presentate o regolare la propria posizione contributiva», spiega la Cassa sanitaria.

È disponibile sul sito web di Casagit Salute la nuova Area Riservata Soci, arricchita di funzionalità e rinnovata nella veste grafica, «per offrire un'esperienza di navigazione più moderna, intuitiva e completa, con visualizzazioni immediate dei contenuti e possibilità di integrazione delle informazioni, il completamento di richieste di rimborso già presentate o la regolarizzazione della propria posizione contributiva», spiega la newsletter della Cassa sanitaria.



La nuova area è pensata per facilitare i soci nei rapporti con la mutua. «Per questo – si legge ancora – sarà in continua evoluzione e si integrerà con un nuovo sistema gestionale a disposizione degli uffici della sede centrale e delle consulte regionali. Una innovazione importante, complessa e ricca di opportunità, che stiamo realizzando, cercando di prevenire e di risolvere tempestivamente eventuali, temporanei problemi che potrebbero manifestarsi».



PER APPROFONDIRE

