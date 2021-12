La Sala Capitolare di Palazzo della Minerva (Foto: @SenatoStampa)

15 Dic 2021

Casellati: «Grazie ai giornalisti per il lavoro prezioso durante la pandemia»

Incontrando la stampa parlamentare per gli auguri di fine anno, la presidente del Senato ha rimarcato il ruolo della corretta informazione, «risorsa della democrazia», e rinnovato la solidarietà all'inviata Lucia Goracci e alla troupe Rai dopo l'aggressione subita in Romania.

«Di fronte a un'emergenza nazionale e internazionale come la pandemia è giusto che tutti si assumano una forte responsabilità, e anche voi lo state facendo. Mi riferisco alla necessità di una corretta informazione, che è davvero una risorsa della democrazia. Mi riferisco allo smascheramento delle fake news, all'imprescindibile lavoro di verifica che è il cuore stesso dell'attività giornalistica. Voglio dirvi grazie. Grazie ai giornalisti e operatori dell'informazione che anche quest'anno hanno svolto un servizio essenziale, prezioso, durante la pandemia». Lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva.



«È un servizio – ha aggiunto – che spesso vi espone in prima persona. Lo testimonia plasticamente l'incredibile vicenda accaduta due giorni fa a Lucia Goracci e alla sua troupe in Romania mentre registravano un servizio sulla situazione del Covid nel Paese e sulla diffusione di posizioni negazioniste. Un fatto gravissimo, che nessuno avrebbe mai pensato potesse accadere in una realtà come l'Unione Europea che fa della libertà di stampa uno dei fondamenti del proprio ordinamento democratico. A Lucia Goracci ho già avuto modo di esprimere personalmente la mia solidarietà, ma vorrei che questo momento fosse anche l'occasione per rinnovare una ferma condanna collettiva nei confronti di questi episodi».