A sinistra il giornalista Antonio Musella (Foto: sindacatogiornalisti.it)

12 Mar 2024

Caso Jorit, dai Carc minacce a due cronisti. La solidarietà del Sugc

Il sindacato regionale: «Antonio Musella e Saverio Tommasi accusati di essere responsabili della campagna di odio nei confronti dell’artista».

«Il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprime preoccupazione per l’attacco subito dai giornalisti di Fanpage Antonio Musella e Saverio Tommasi dai Carc (Comitati di appoggio alla resistenza comunista). I due cronisti si sono occupati del rapporto tra l’artista Jorit e Putin con diversi articoli». Lo si legge in un comunicato pubblicato dal sindacato regionale sul suo sito web martedì 12 marzo 2024.



La nota prosegue raccontando nel dettaglio quanto accaduto: «I Carc prendono a pretesto una foto che raffigura Jorit e Putin affissa in più punti di piazza Dante durante una manifestazione della comunità ucraina a Napoli. Accusano i due giornalisti di essere responsabili della campagna di odio nei confronti dell’artista e, attraverso un comunicato ufficiale e i post di alcuni dirigenti del partito, lanciano insulti e accuse nei loro confronti, ma, soprattutto lanciano l’appello a fare “controllo popolare nelle strade” contro il lavoro dei due cronisti. Una minaccia che non può essere lasciata cadere nel vuoto. I colleghi, ai quali va la nostra solidarietà, continueranno, come sempre, a fare con coraggio e correttezza il loro lavoro».