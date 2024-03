Il segretario di Assostampa Trapani, Vito Orlando

13 Mar 2024

Assostampa Trapani, il 16 marzo l’assemblea provinciale nella sede della redazione di TP24

Il segretario Vito Orlando: «Decisione presa per dare un concreto segnale di vicinanza ai colleghi e al direttore Giacomo Di Girolamo dopo i gravi episodi dei giorni scorsi e gli striscioni offensivi allo stadio».

«La segreteria provinciale di Assostampa Trapani ha deciso di spostare l'assemblea degli iscritti del prossimo sabato mattina, 16 marzo, prevista inizialmente nei locali della sede di via Duca d'Aosta a Casa Santa, nella redazione del capoluogo del quotidiano online TP24». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito dell’Associazione siciliana della Stampa mercoledì 12 marzo 2024.



«Una decisione - ha detto il segretario Vito Orlando - presa di concerto con i vertici di Assostampa Sicilia, per dare un concreto segnale di vicinanza, anche fisica, ai colleghi di TP24 e al suo direttore Giacomo Di Girolamo, dopo i gravi episodi dei giorni scorsi e gli striscioni offensivi allo stadio nei confronti di Giacomo».