13 Mar 2024

Upday, Alg: «Dopo i licenziamenti cerca un freelance, sconcertante»

Il sindacato regionale: «Pubblicato un annuncio di offerta di lavoro per un redattore giornalista italiano. Vigileremo sulla corretta applicazione della legge italiana sulla stampa».

«L’Associazione Lombarda Giornalisti registra con sconcerto la condotta della testata Upday facente capo al gruppo editoriale tedesco Axel Springer che, dopo aver posto in liquidazione a gennaio la divisione italiana con conseguente licenziamento di tutti i giornalisti in organico, ha recentemente pubblicato su LinkedIn un annuncio di offerta di lavoro per un redattore giornalista freelance italiano (con contratto fino a giugno 2025) che dovrà svolgere attività giornalistica da remoto (raccogliere notizie e contenuti video per l’app mobile e il sito web, nonché scrivere articoli di breaking news e servizi) sotto il coordinamento editoriale delle divisioni di Berlino e Londra». Lo si legge in un comunicato pubblicato da Alg sul suo sito web mercoledì 13 marzo 2024.



«L’Associazione lombarda giornalisti - prosegue la nota - ritiene che tutto ciò configuri una continuità editoriale con la testata online upday.com, edita dalla società Upday Italia srl posta in liquidazione e in fase di cancellazione dal registro delle imprese, e costituisca un modo per aggirare l’annunciata chiusura delle attività che ha condotto al licenziamento dei colleghi precedentemente in organico».



Il sindacato regionale conclude il comunicato annunciando che vigilerà «sulla corretta applicazione da parte di Upday della legge italiana sulla stampa (in particolare in ordine alle responsabilità del direttore)» e dichiarandosi «pronta ad agire in tutte le sedi opportune per garantirne la tutela».