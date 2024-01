La giornalista Angela Caponnetto (Foto: streaming da rai.it)

11 Gen 2024

Catanzaro, confermate in appello le condanne per l'aggressione ad Angela Caponnetto nel 2017

La cronista si trovava ad Isola di Capo Rizzuto per un servizio sulla 'ndrangheta. Ai due imputati è stato inflitto un anno di reclusione ciascuno col beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Con sentenza depositata mercoledì 10 gennaio 2024, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato le due condanne inflitte in primo grado dal tribunale di Crotone per l'aggressione ai danni della giornalista Angela Caponnetto avvenuta a Isola di Capo Rizzuto, il 16 maggio 2017, in occasione di un servizio sulla 'ndrangheta che la cronista stava realizzando per RaiNews24.



I due imputati sono stati condannati alla pena di un anno di reclusione ciascuno (in primo grado era stata inflitta una pena di due anni e 4 mesi), col beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.



Confermata anche la piena risarcibilità del danno cagionato alla giornalista e alla Fnsi (costituitasi parte civile e assistita dall'avvocato Giulio Vasaturo), da liquidarsi in separata sede civile.