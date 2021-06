'Cdr e tutela dei giornalisti', il 29 giugno seminario di Assostampa Sicilia

Appuntamento in streaming dalle 9 alle 12. Fra i relatori Giancarlo Tartaglia; Roberto Ginex, segretario del sindacato regionale; Giancarlo Macaluso (Giornale di Sicilia); Nuccio Anselmo (Gazzetta del Sud); Alberto Cicero (La Sicilia). Iscrizioni tramite la piattaforma Sigef.

"Il Comitato di redazione: tutele dei diritti dei giornalisti affidate dall'articolo 34 del contratto di lavoro Fieg-Fnsi" è il titolo dell'evento di formazione professionale continua per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti organizzato dall'Assostampa Sicilia per martedì 29 giugno 2021, dalle 9 alle 12, in streaming. Il seminario, realizzato dal "Centro studi e sperimentazione nelle discipline dell’informazione e comunicazione di massa", dà diritto a tre crediti formativi.



Al centro dell'incontro il tema del ruolo centrale del Cdr nella tutela dei diritti dei giornalisti. «L'articolo 34 del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi – spiega l'Assostampa regionale – stabilisce che nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, venga istituito un Comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal contratto di lavoro stesso e dalle norme di legge (in particolare la Legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori). Scopo del corso è illustrare e approfondire quali siano effettivamente tutti i vigenti strumenti di tutela e come possono essere attivati e utilizzati dal Cdr per garantire il riconoscimento dei diritti e l'applicazione di norme e contratti nei confronti di tutti i lavoratori giornalisti, assunti e collaboratori autonomi».



Il corso si vale della partecipazione di: Giancarlo Tartaglia; Roberto Ginex, segretario regionale Assostampa Sicilia; Giancarlo Macaluso, Cdr del Giornale di Sicilia (Palermo); Nuccio Anselmo, Cdr Gazzetta del Sud (Messina); Alberto Cicero, Cdr La Sicilia (Catania).



È possibile iscriversi tramite la piattaforma Sigef, sezione "Corsi in streaming".