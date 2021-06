Corteo con auto di lusso nel centro di Arzano, Fnsi e Sugc: «Ora sia lo Stato a sfilare»

14 Giu 2021

«La parata in Ferrari e Lamborghini per la comunione della figlia del boss è la rappresentazione plastica dello strapotere della camorra sul territorio. Il grande lavoro della prefettura e delle forze dell'ordine non basta, anche la politica e la società civile devono scendere in campo», rileva il sindacato.

«La sfilata in Ferrari e Lamborghini per la comunione della figlia del boss nel centro di Arzano è la rappresentazione plastica dello strapotere della camorra sul territorio. È ora che a sfilare per le strade del Comune a nord di Napoli sia lo Stato». Lo affermano, in una nota congiunta, Federazione nazionale della Stampa italiana e Sindacato unitario giornalisti della Campania.



«Dopo un incontro con la commissione prefettizia – prosegue il sindacato – ottenemmo la disponibilità della commissione Antimafia a riunirsi sul territorio. Ora è il momento di intervenire. Il grande lavoro della prefettura e delle forze dell'ordine non basta, la politica e la società civile devono scendere in campo per dimostrare che ci sono alternative e per dare ai cittadini il coraggio di reagire».