La prefettura di Campobasso

10 Giu 2021

Inpgi, Assostampa Molise al prefetto di Campobasso: «Necessario salvaguardare la previdenza e il welfare dei giornalisti»

Una delegazione del sindacato regionale ha incontrato il rappresentante territoriale di governo per evidenziare «l'esigenza di avviare soluzioni concrete e tempestive per risolvere il deficit strutturale dell'Istituto».

L'esigenza di avviare soluzioni concrete e tempestive per risolvere il deficit strutturale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" è stato il tema al centro dell'incontro tra il prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta e una delegazione dell'Associazione della Stampa del Molise composta dal presidente Giuseppe di Pietro, dal consigliere segretario, Sabrina Varriano e dal fiduciario Inpgi per il Molise, Michaela Marcaccio.



«I dirigenti del sindacato di categoria e la rappresentante dell'Istituto hanno chiesto al prefetto di rappresentare al governo la necessità di salvaguardare la previdenza e il welfare dei giornalisti», spiega una nota dell'Assostampa.



«L'informazione libera e indipendente è un pilastro della democrazia, patrimonio della Repubblica, come hanno più volte ricordato il Capo dello Stato e la Corte Costituzionale, di cui l'Inpgi è parte fondamentale. Il prefetto Cappetta – conclude il sindacato regionale – ha assicurato che attiverà i canali istituzionali per veicolare l'istanza».