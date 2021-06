Una delle sedi dell'Università del Molise (Foto: unimol.it)

L'Università del Molise cerca comunicatori, Assostampa e Odg: «Bando da rivedere»

«Dalle informazioni che leggiamo risulta evidente che la figura professionale avrà una forte correlazione e connessione con il settore della stampa», ma «il particolare» del requisito dell'iscrizione all'Ordine - rilevano i rappresentanti regionali dei giornalisti - non è contenuto nell'avviso pubblico di selezione.

L'Associazione della Stampa e l'Ordine regionale dei giornalisti intervengono sul concorso pubblico, datato 26 maggio 2021, indetto dall'Università del Molise per la copertura di 12 posti di personale tecnico-amministrativo. Fra i profili richiesti, spicca infatti la ricerca nell'ambito della comunicazione istituzionale, con le indicazioni delle attività da svolgere, comprese, fra le altre, la gestione delle relazioni con gli organi di informazione e il supporto alla comunicazione con gli stakeholder e con le istituzioni locali e nazionali.



«Dalle generiche informazioni che leggiamo risulta evidente che la figura professionale avrà una forte correlazione e connessione con il settore della stampa, benché proiettato a occuparsi anche dei nuovi strumenti di comunicazione», scrivono al rettore Luca Brunese i presidenti Giuseppe di Pietro e Vincenzo Cimino.



«I rapporti con gli organi di informazione e i media – ricordano – devono fare capo, in base alla legge 150/2000, ad un iscritto all'Ordine dei giornalisti, particolare che non è contenuto nel bando di concorso. Pertanto – concludono sindacato e Ordine – chiediamo all'Ente da Lei presieduto di integrare il testo dell'avviso pubblico».