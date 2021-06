Il segretario del Sugc, Claudio Silvestri

10 Giu 2021

Vertenza informazione, il Sugc ricevuto dal prefetto di Napoli

I vertici del sindacato regionale hanno illustrato il documento consegnato in occasione del presidio del primo giugno, giorno della mobilitazione promossa dalla Fnsi e dalle Associazioni di stampa nelle principali città d'Italia.

Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, nell'ambito della mobilitazione nazionale per il futuro dell'informazione promossa dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dalle Associazioni regionali di Stampa, ha ricevuto il segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania Claudio Silvestri e il consigliere Paolo Animato, che hanno illustrato il documento contenente la richiesta di un patto con le istituzioni per la piena attuazione dell'articolo 21 della Costituzione attraverso l'adozione di alcuni provvedimenti legislativi a tutela della libertà di stampa e della dignità del lavoro giornalistico.



«Tanti i temi sul tavolo, dalle querele bavaglio al carcere per i giornalisti, dalla riforma della legge 416 all'equo compenso per i lavoratori autonomi, dall'abolizione dei co.co.co. alle politiche attive per il lavoro», spiega il sindacato regionale.



«Il documento – conclude il Sugc – era stato consegnato al prefetto in occasione del presidio del primo giugno. Il prefetto si è impegnato a girare le richieste del sindacato dei giornalisti al governo».