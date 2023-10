La nuova direttrice di Controradio, Chiara Brilli

10 Ott 2023

Chiara Brilli nuova direttrice editoriale di Controradio. I complimenti e gli auguri di Ast alla sua vicepresidente

La giornalista è stata anche consigliera nazionale della Fnsi e presidente della commissione radio tv di Assostampa Toscana.

«Chiara Brilli, vicepresidente dell'Associazione Stampa Toscana, è stata nominata direttrice editoriale di Controradio». Lo rende noto l'Associazione Stampa Toscana in una nota pubblicata anche sul suo sito web. «Il presidente Sandro Bennucci - prosegue il comunicato -, insieme a tutti gli organismi dirigenti Ast, si complimentano con la collega per il prestigioso traguardo professionale meritatamente raggiunto. E sono certi di poter comunque continuare a contare sul suo apprezzato impegno all'interno del sindacato unico e unitario dei giornalisti. Auguri di buon lavoro a Chiara, dunque, e a tutta la redazione di Controradio».



La nota poi ripercorre la storia professionale di Chiara Brilli: «Nata a Firenze nel 1978, giornalista professionista, è stata anche consigliera nazionale della Fnsi e presidente della commissione radio tv di Assostampa Toscana. Lavora a Controradio dal 2001 ed è la prima direttrice editoriale della storica testata toscana di informazione. L'ambito economico, politico e sindacale, il terzo settore, la rete e la corretta narrazione contro la violenza di genere, la valorizzazione delle esperienze culturali locali sono alcuni dei temi di cui si è maggiormente occupata anche come autrice, coordinatrice ed esperta di informazione».



Di seguito la nota dell'editore di Controradio: «Il Presidente Roberto Nistri ha annunciato la nomina di Chiara Brilli come Direttrice Editoriale dell'emittente radiofonica toscana Controradio. La nomina si inserisce in un progetto di rinnovamento e potenziamento dell'informazione della testata volta ad integrare maggiormente lo strumento radiofonico con i molteplici canali crossmediali che sono stati sviluppati per affrontare le sfide della transizione digitale mantenendo un rapporto vivo, constante ed interattivo con il pubblico.



Il consiglio di amministrazione Controradio srl ha formulato a Chiara Brilli i migliori auguri di buon lavoro in vista di una fase sociale, politica ed economica in cui l'informazione locale è quanto mai necessaria per non fare sentire soli i cittadini, sempre in dialogo e confronto con le istituzioni e i soggetti di riferimento del territorio, grazie anche ad un medium longevo quanto sempre giovane come la radio».