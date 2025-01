Prime pagine del quotidiano 'Trentino' del 2021

16 Gen 2025

Chiusura del quotidiano 'Trentino', confermata in appello la sentenza sulle mensilità dovute a 4 giornalisti

Soddisfatti sindacato regionale e Fnsi che con i legali Bruno Del Vecchio e Simona D'Arpino hanno sostenuto l'iniziativa dei colleghi «per riaffermare un principio legislativo, che non era stato mai messo in discussione».

Sulla chiusura del giornale Trentino di 4 anni fa, la Corte d'Appello di Trento ha confermato oggi, giovedì 16 gennaio 2025, integralmente la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento sul mancato pagamento delle mensilità contrattuali dovute a 4 giornalisti. La decisione dei giudici di secondo grado avrà effetti anche su altri colleghi in analoga posizione.



Soddisfazione è stata espressa dal Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana che hanno sostenuto con i legali Bruno Del Vecchio e Simona D'Arpino l'iniziativa dei colleghi, «per riaffermare un principio legislativo, che non era stato mai messo in discussione», rileva il sindacato.