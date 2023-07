Commenti sessisti ai Mondiali di tuffi, Cpo Fnsi: «Rai, adesso basta»

17 Lug 2023

Commenti sessisti ai Mondiali di tuffi, la Cpo Fnsi: «Rai, adesso basta»

Le Commissioni pari opportunità della Federazione nazionale della Stampa, dell'Odg, dell'Usigrai e Giulia Giornaliste denunciano le espressioni utilizzate dal telecronista Lorenzo Leonarduzzi e dal commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi.

«Rai, adesso basta. Linguaggio volgare, espressioni fortemente sessiste, e anche razziste nella telecronaca della finale di trampolino femminile sincronizzato ai Mondiali di tuffi, trasmessa su Rai Play2. E il fatto che i due cronisti pensassero di essere a microfono spento è soltanto un'aggravante». Lo si legge in un comunicato congiunto con cui le Commissioni pari opportunità di Fnsi, Odg e Usigrai e Giulia Giornaliste «denunciano le espressioni utilizzate dal telecronista Lorenzo Leonarduzzi e dal commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi, intrise di body shaming e stereotipi contro le tuffatrici olandesi e una atleta azzurra, che costituiscono violazioni al Manifesto di Venezia e all'articolo 5 bis del testo unico deontologico, nonché della Policy di genere della Rai e sono figlie di una cultura maschilista e denigratoria nei confronti dello sport femminile e delle donne».



La nota si chiude con l'annuncio del prossimo passo: «Le Cpo Fnsi Odg Usigrai e Giulia Giornaliste presenteranno esposto al Consiglio di Disciplina dell'ordine di appartenenza di Leonarduzzi, già segnalato per commento razzista durante la gara maschile e, in passato, non nuovo a telecronache intrise di violenza verbale, incapace di contenere il commento tecnico».