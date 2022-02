Un'immagine dello speciale dedicato al Giorno del Ricordo (Foto: streaming da @tg2rai)

10 Feb 2022

Commento offensivo a tweet del Tg2 sul Giorno del Ricordo, la condanna dell'Usigrai

I rappresentanti sindacali esprimono solidarietà alla redazione per «l'ignobile video» inserito da un utente fra le risposte al post sullo speciale dedicato ai martiri delle Foibe. «Un attacco osceno che offende il lavoro dei colleghi e la memoria nazionale», denunciano.

L'Esecutivo Usigrai si unisce alla condanna del Cdr del Tg2 «per l'ignobile video inserito fra i commenti social sullo speciale del Tg2 dedicato al Giorno del Ricordo in memoria dei martiri delle Foibe». Così i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico che, in una nota, esprimono alla redazione del Tg2 «solidarietà per un attacco osceno che offende il lavoro dei colleghi e la memoria nazionale».



A denunciare l'accaduto era stato il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, che ha annunciato una querela a riguardo. «Un gesto vergognoso e gravemente offensivo nei confronti innanzitutto delle vittime ma anche del lavoro del Tg2», la reazione del Comitato di redazione del Tg2.