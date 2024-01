Il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

23 Gen 2024

Commissione AI per l'Informazione, Barachini: «Con l'audizione di Microsoft concluso il primo ciclo di incontri»

Durante la riunione, presieduta da padre Benanti, è stato evidenziato l'impegno dell'azienda a tutela del diritto d'autore e contro la disinformazione. Il sottosegretario all'Editoria: «In tempi rapidi la stesura della prima relazione».

«Con l'audizione di Jeff Bullwinkel, vice presidente Microsoft Emea e direttore corporate external e legal affairs Microsoft Emea, oggi si è concluso il primo ciclo di audizioni avviato il 21 novembre scorso dalla Commissione AI per l'Informazione che ha ascoltato, fra gli altri, la Federazione Nazionale della Stampa (Fnsi), l'Ordine dei Giornalisti Nazionale, Meta, Google e diversi esperti». Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini.



All'incontro, presieduto da padre Benanti, Jeff Bullwinkel - accompagnato da Francesca Bitondo, direttrice rapporti istituzionali Microsoft Italia, da Mattia De Rosa, Direttore AI & Data, Microsoft Italia e da Elisa Liberale, Direttrice legale Microsoft Italia - ha evidenziato l'impegno di Microsoft a tutela del diritto d'autore e per contrastare la disinformazione.



«Due dei principali temi su cui la Commissione AI - evidenzia Barachini - sta concentrando il proprio lavoro per produrre un'analisi della situazione e possibili strade da percorrere per salvaguardare la tenuta del settore, l'occupazione, la credibilità dell'informazione e la professione giornalistica».



La Commissione AI per l'Informazione - si legge ancora nella nota - è «pronta per giungere in tempi rapidi alla stesura della prima relazione sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore dell'Informazione. Un rapporto da consegnare al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Comitato di coordinamento per la strategia nazionale sull'utilizzo dell'AI in concomitanza con la presidenza italiana del G7 che, proprio nelle intenzioni del premier, avrà nell'intelligenza artificiale una delle priorità». (Ansa - Roma, 23 gennaio 2024))