Un momento dell'incontro

03 Mag 2023

Consiglio di Stato, incontro a Palazzo Spada con Fnsi e Cnog

Al centro dei lavori l’individuazione degli strumenti per rendere più agevole la lettura delle decisioni del Giudice amministrativo.

Il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti ha incontrato, il 2 maggio 2023 a Palazzo Spada, i rappresentanti istituzionali del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana, Carlo Bartoli, Paola Spadari, Alessandra Costante, Vittorio di Trapani e Tommaso Daquanno, per individuare gli strumenti per rendere più agevole la lettura delle decisioni del Giudice amministrativo, per l’esercizio della essenziale attività di informazione al cittadino.



Nella consapevolezza che la mera pubblicazione di tutte le decisioni sul sito della Giustizia amministrativa non sia sufficiente per la loro migliore comprensione, anche da parte dei non addetti ai lavori, il presidente Maruotti ha aperto il dialogo sulle possibili azioni da intraprendere per facilitare la divulgazione dei contenuti delle decisioni della Giustizia amministrativa.



È stata accolta la proposta del presidente Maruotti di avviare un’attività di formazione, che inizierà con un ‘open day’ presso la sede del Consiglio di Stato, in cui il presidente dialogherà con la stampa, e proseguirà con corsi di formazione telematici di ampia fruibilità. Per rispondere alle esigenze dei rappresentanti di categoria dei giornalisti sarà, inoltre, realizzato un “glossario”, ad uso della stampa, da pubblicare sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa.



L’obiettivo condiviso è, quindi, quello di fare un ulteriore passo nell’avvicinare il mondo dell’informazione a quello della Giustizia amministrativa, per consentire una sempre migliore sinergia tra loro, al servizio della collettività.