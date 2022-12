La sede del Corriere della Sera (Foto: Ansa)

14 Dic 2022

Corriere della Sera, la Giunta Fnsi al fianco delle due colleghe precarie discriminate

Dopo anni di contratti a termine e collaborazioni, le giornaliste avrebbero dovuto essere regolarizzate in quanto incluse nel gruppo di 9 che il Cdr aveva ottenuto di stabilizzare. Così non è stato. «L'editore ponga fine a questa situazione e le assuma come è stato fatto per gli altri 7», la richiesta del sindacato.

«Sono donne, madri e monoreddito le due giornaliste precarie che l'editore Urbano Cairo ha escluso senza motivo dalla "sanatoria" inserita nei piani di crisi del Corriere della Sera. Le colleghe, dopo anni di contratti a termine e collaborazioni, avrebbero dovuto essere regolarizzate in quanto incluse nel gruppo di 9 giornalisti che il Cdr aveva ottenuto di stabilizzare. Ma così non è stato e dopo la fine del piano di prepensionamenti le uniche a non essere assorbite sono state loro, due giornaliste con figli minori prive di altri redditi. Nel frattempo, l'azienda ha assunto anche altri colleghi, fuori dal gruppo dei 9 precari. Ma per loro continua a non esserci posto». È la denuncia della Giunta esecutiva della Fnsi che chiede all'editore Urbano Cairo «di porre fine a questa situazione fortemente discriminatoria e di assumere le due giornaliste come è stato fatto per gli altri 7 colleghi».