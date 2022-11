La home page di open.online

24 Nov 2022

Open, Franco Bechis nuovo direttore

Torinese, 60 anni, dopo aver guidato Italia Oggi, Corriere dell'Umbria, Il Tempo, Verità e Affari, da gennaio 2023 prenderà il posto di Umberto La Rocca. A dare conferma della notizia è il fondatore del quotidiano online, Enrico Mentana. «Con la sua direzione - dice - il nostro giornale può porsi obiettivi ambiziosi».

«La voce comincia a girare e quindi è giusto confermarla. Franco Bechis è un amico e un giornalista di prim'ordine, con una grande esperienza di direzioni giornalistiche. Sono felice che abbia accettato di guidare Open dal prossimo gennaio». Lo annuncia il direttore del TgLa7 e fondatore di Open, Enrico Mentana.



«Dopo quattro anni – aggiunge – l'avventura del nostro giornale online può porsi, con la sua direzione, obiettivi ambiziosi. Grazie Franco. Nel frattempo il lavoro fatto ha portato Open a essere competitivo nei numeri di traffico e sanissimo in quelli di bilancio».



Torinese, 60 anni, Bechis è stato direttore de Il tempo dal dicembre 2002 al 2006. Dal 2006 al 2009 ha diretto Italia Oggi, mentre dall'agosto del 2009 al gennaio 2018 è stato vicedirettore di Libero. Nel gennaio 2018 è diventato direttore del Corriere dell'Umbria.



Nel novembre 2018 è ritornato alla direzione di Il Tempo, per poi dimettersi nel febbraio 2022 per andare a dirigere il nuovo quotidiano finanziario Verità e Affari, edito da La Verità.



Bechis prenderà il posto di Umberto La Rocca a Open. (Ansa)