20 Giu 2024

Costante: «Vergognoso escludere Bortone dai palinsesti Rai»

La segretaria generale della Fnsi: «Nei confronti dell'azienda la collega non si è macchiata di alcuna mancanza disciplinare da dover punire, ma ha coraggiosamente rivelato agli italiani un attacco alla libertà di informazione».

«Sarebbe vergognoso escludere dai palinsesti Rai la trasmissione 'Che Sarà' di Serena Bortone. Nei confronti dell'azienda la collega non si è macchiata di alcuna mancanza disciplinare da dover punire, ma ha coraggiosamente rivelato agli italiani un attacco alla libertà di informazione». Lo afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.



«Mentre in Italia - prosegue - una maldestra censura si è abbattuta sul monologo di Antonio Scurati, la Francia ha insignito lo scrittore di un prestigioso riconoscimento nominandolo Cavaliere delle Arti e delle Lettere. Macron non è un pericoloso comunista, ma di sicuro un sincero democratico, come ha dimostrato anche nel voler tutelare il corpo delle donne».