Covid-19, appello di Ifj ed Efj all'Europa: «Le istituzioni garantiscano la libertà dei media»

Le organizzazioni internazionali dei giornalisti: «Profonda preoccupazione per il pericolo che i governi possano approfittare dell'emergenza sanitaria per punire gli organi di informazione indipendenti e critici e introdurre restrizioni all'accesso alle decisioni che vengono prese per contrastare la pandemia».

In primo piano: Ursula Von der Leyen, David Sassoli e Charles Michel (Foto: agensir.it)

La Federazione europea dei giornalisti (Efj) e la Federazione internazionale dei giornalisti (ifj), insieme con altre organizzazioni internazionali di giornalisti e per la libertà di informazione, hanno scritto ai leader europei per chiedere che siano protetti e garantiti «il libero flusso di informazioni e la libertà dei media» in questo delicato momento in cui gli Stati sono impegnati a contrastare la pandemia da Covid-19.



La Efj, si legge sul sito web del sindacato europeo, esprime «profonda preoccupazione per il pericolo che i governi possano approfittare dell'emergenza sanitaria per punire i media indipendenti e critici e introdurre restrizioni all'accesso dei media alle decisioni governative».



Pur riconoscendo che per combattere la pandemia sono necessarie misure di emergenza, la Efj evidenzia come tali interventi debbano essere «proporzionati, rigorosamente limitati nel tempo e soggetti a controlli periodici, al fine di risolvere la crisi sanitaria in corso», sottolineando che in questo contesto «la circolazione di notizie indipendenti è più essenziale che mai, sia per informare l'opinione pubblica sulle misure vitali per contenere il virus, sia per assicurare il controllo pubblico e il dibattito circa l'adeguatezza di tali misure»