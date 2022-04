Il municipio di Arzano

06 Apr 2022

Cronisti minacciati, la Fnsi in visita ad Arzano

Giovedì 7 aprile, alle 11.30, una delegazione del sindacato incontrerà croniste e cronisti più volte minacciati dalla camorra e costretti a una vita sotto scorta per via del loro lavoro. Con il presidente Giulietti anche Antonella Monaco e Laura Viggiano del Sugc e Désirée Klain di Articolo21 Campania.

Giovedì 7 aprile 2022, alle 11.30, una delegazione di giornalisti guidata dal presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti, sarà ad Arzano (Napoli) per incontrare croniste e cronisti più volte minacciati dalla camorra e costretti a una vita sotto scorta per via del loro lavoro e il comandante della polizia municipale Biagio Chiariello, anch'egli sotto tutela dopo le minacce dei clan locali.



Con il presidente della Fnsi saranno presenti le colleghe Antonella Monaco e Laura Viggiano del Sindacato unitario giornalisti della Campania e Désirée Klain, portavoce del circolo regionale di Articolo21.



Sarà anche l'occasione per un confronto con le associazioni e i movimenti della società civile che ogni giorno con il loro impegno sul territorio contrastano l'illegalità e difendono la Costituzione.